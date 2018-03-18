أهداف مباراة لايبتزيغ وبايرن ميونيخ 2-1 الدوري الألماني

فيرنر يقود لايبتزيغ للتغلب على المتصدر

سقط بايرن ميونيخ حامل اللقب أمام مستضيفه لايبتزيغ بهدف لاثنين في المباراة القوية التي جرت على ملعب ريد بول آرينا ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني.

تقدم الخاسر بهدفٍ مبكر حمل توقيع ساندرو فاغنر في الدقيقة 12، إلا أن صاحب الضيافة قلب النتيجة بفضل هدفي نابي كييتا (37)، وتيمر فيرنر (56).

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ورفع لايبتزيغ رصيده بهذا الانتصار إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 66 نقطة في الصدارة، علماً بأن هذه هي خسارته الثالثة في البوندسليغا هذا الموسم.