أهداف مباراة ليفانتي وبرشلونة 0-5 الدوري الإسباني

ميسي يسجل ثلاثية ويواصل التألق

قاد النجم ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على مستضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب سيوتات دي فالنسيا في إطار المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني.

افتتح لويس سواريز أهداف المباراة في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ميسي، الذي بدأ بعد ذلك في رحلة إحراز الهاتريك.

في الدقيقة 43، أضاف "ليو" الهدف الثاني، قبل أن يسجل الثالث في الدقيقة 47 ويتبعه بالرابع بعد 13 دقيقة.

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وشهدت المباراة طرد لاعب ليفانتي إيريك كاباكو في الدقيقة 76.

في الدقيقة 87 أضاف البارسا الهدف الخامس عن طريق المدافع جيرارد بيكيه، بعد تمريرة من ميسي أيضاً.

بهذه النتيجة، حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الليغا، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية.

فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز الثامن.