العالم يترقب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قرعة تعد بالكثير من المواجهات المرتقبة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية غداً الاثنين، صوب مدينة سيون السويسري حيث مقر الاتحاد القاري لكرة القدم (يويفا) لمتابعة قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال.

سيتم توزيع كرات الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2018-2019 على وعائين، الأول خاص بالحاصلين على المركز الأول في مجموعاتهم، أما الثاني فسيكون للأندية التي حصلت على المركز الثاني.

ولا يمكن لأي متصدر أن يواجه وصيف مجموعته، بالإضافة إلى عدم إمكانية وقوع فريقين من نفس الدولة في مواجهة واحدة بثمن النهائي.

وستكون مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا على أرض الوصيف من كل مجموعة، أما الإياب فسيحتضنه المتصدر في نفس المواجهة.

وستقام مباريات الذهاب يومي 12 و20 فبراير المقبلين، على أن تقام مواجهات الإياب يومي 5 و13 مارس.

وتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعات الثمان فرق: بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

أما الفرق التي احتلت وصافة مجموعاتها فهي أتلتيكو مدريد الإسباني، والثلاثي الإنجليزي توتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد، وشالكه الألماني، وأياكس الهولندي، وليون الفرنسي، وروما الإيطالي.

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وسيكون بإمكان دورتموند مواجهة أحد فرق الثلاثي الإنجليزي توتنهام أو ليفربول أو مانشستر يونايتد بالإضافة إلى أياكس وليون وروما.

أما برشلونة فإنه من الممكن أن توقعه القرعة مع ليفربول أو شالكه أو أياكس أو ليون أو روما أو مانشستر يونايتد.

وبالنسبة لباريس سان جيرمان فإنه من الممكن أن يصطدم بأتلتيكو مدريد أو توتنهام أو شالكه أو أياكس أو روما أو مانشستر يونايتد.

أما بورتو فإنه سيكون بإمكانه مواجهة أي فريق احتل الوصافة باستثناء شالكه.

فيما قد يواجه بايرن ميونيخ أي فريق احتل الوصافة باستثناء مواطنه شالكه وأياكس الذي لعب معه في نفس المجموعة، وهو نفس الأمر بالنسبة لسيتي باستثناء الثلاثي الإنجليزي وليون، ومن ثم فإنه سيكون بإمكانه مواجهة أتلتيكو مدريد أو شالكه أو أياكس أو روما.

أما ريال مدريد (حامل اللقب) فالطريق أمامه لمواجهة أي فرق الوصافة باستثناء أتلتيكو مدريد وروما، وهو نفس الأمر بالنسبة ليوفنتوس الذي لن يكون بإمكانه مواجهة فريقي روما أو مانشستر يونايتد.