تقرير: صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

بول بوغبا

يعتزم مانشستر يونايتد تقديم عرض إلى يوفنتوس يقضي بحصوله على خدمات الظهير أليكس ساندرو، مقابل عودة لاعب الوسط بول بوغبا إلى صفوف بطل إيطاليا وفقاً لتقارير إعلامية أمس.

ماركا: نافاس لا يفكر بترك ريال مدريد في يناير

مودريتش ينتقد ميسي ورونالدو بسبب الكرة الذهبية

هازارد يحطم رقمه السابق ويعادل ميسي

الاتحاد الجزائري يكشف موقف ضم عوار إلى صفوف المنتخب

ملخص مباراة إشبيلية وجيرونا 2-0 الدوري الإسباني

وأوضح موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أن النادي الإنجليزي يضع الدولي البرازيلي في حساباته ليكون البديل المناسب في حال عودة بوغبا إلى فريقه السابق، حيث من المتوقع أن تجري صفقة تبادلية بين الناديين حول اللاعبين.

يذكر أن هذا التقرير يتجاهل فكرة عدم وجود بديل بقوة ساندرو لدى يوفنتوس، إذ تنحصر الخيارات بلاعبين أقل مستوى مثل ماتيا دي شيليو أو لا يشغلون مركز الظهير الأيسر بشكلٍ طبيعي.