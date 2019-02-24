أهداف مباراة ليفانتي وريال مدريد 1-2 الدوري الإسباني

كريم بنزيمة

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على مستضيفه ليفانتي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

انتظر ريال حتى الدقيقة 43 ليحرز الهدف الأول عن طريق النجم كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة عبر روجر سالفادور في الدقيقة 60، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء أخرى ترجمها غاريث بايل بنجاج (78)، مؤمناً الانتصار والنقاط الثلاث لفريقه.

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وشهدت المباراة طرد ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد وروبين روتشينا من ليفانتي.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.