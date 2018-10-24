أهداف مباراة ليفربول والنجم الأحمر 4-0 دوري أبطال أوروبا

صلاح يستعيد حسه التهديفي

ابتعد ليفربول الإنجليزي في صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي برباعيةٍ دون رد على ملعب آنفيلد.

جاءت الأهداف عبر روبرتو فيرمينو (20)، والمتألق محمد صلاح (هدفان) في الدقيقتين 45 و (51 من ركلة جزاء)، وساديو ماني (80).

ملخص مباراة برشلونة وإنتر 2-0 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة آيندهوفن وتوتنهام 2-2 دوري أبطال أوروبا

مارسيلو: لا يوجد مدريدي أكثر مني

ميلان على أعتاب إقالة غاتوزو

ريال مدريد من القمة إلى القاع في زمن قياسي

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.