ملخص مباراة برشلونة وإنتر 2-0 دوري أبطال أوروبا

آلبا يحتفل بهدفه

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر الإيطالي بهدفين نظيفين دون نجمه ليونيل ميسي في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق رافينيا (32)، وجوردي آلبا (83).

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط في المركز الثاني.