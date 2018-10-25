ملخص مباراة سبورتينغ لشبونة وآرسنال 0-1 الدوري الأوروبي

لاعبو آرسنال يحتفلون بهدف ويلبيك (يسار)

واصل آرسنال الإنجليزي تحقيق النتائج الإيجابية بفوزٍ مهمٍ وصعب خارج أرضه على حساب مستضيفه سبورتينغ لشبونة بهدفٍ دون رد لحساب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

جاء الهدف الوحيد عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 78.

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ورفع آرسنال رصيده بالتالي إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد سبورتينغ لشبونة ثابتاً عند 6 نقاط في المركز الثاني.