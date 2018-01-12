أهداف مباراة ليفركوزن وبايرن ميونيخ 1-3 الدوري الألماني

مارتينيز يحتفل بهدفه

أستهل بايرن ميونيخ أولى مباريات الدور الثاني من الدوري الألماني بعد عطلة الشتاء وحقق فوزاً هاماً على مستضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 18، وذلك على ملعب باي آرينا، علماً بأنه الفوز الأول للبافاري على هذا الملعب منذ عام 2013.

أحرز ثلاثية الفائز خافي مارتينيز وفرانك ريبيري وخاميس رودريغيز في الدقائق 32 و59 والدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني على التوالي، فيما سجل كيفين فولاند هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 71.

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وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، وبفارق 14 نقطة عن شالكه صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 28 في المركز الرابع.