تألق صلاح يؤكد نجاح فلسفة كلوب

صلاح وكلوب

لم يخفِ المدرب يورغن كلوب، خيبة أمله البالغة بالتعادل الأخير لفريقه ليفربول، أمام ليستر سيتي، ولكن وكعادته رفع معنويات لاعبيه، قائلاً "بالطبع خاب أملي، لكني لا أرى أننا فقدنا نقاطاً، وإنما أصبح لدينا نقطة إضافية، مقارنة بما قبل المباراة".

الفوز كان بالطبع سيجعل ليفربول يوسع الفارق مع مطارده مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، لكن كلوب يرى أن الوضع عموماً إيجابي.

حالات التذبذب التي يمر بها متصدر الترتيب أحياناً، ثم عودته لسكة الانتصارات والأداء الجميل بسرعة، تجعل الجميع يبحث عن السر الذي يحفز من خلاله كلوب لاعبيه.

لفهم عقلية الألماني، يجب أن نعرف بأنه يوصف بـ "مطور اللاعبين"، كما أنه حاضر في المناسبات الكبرى، ويعرف كيفية تحفيز لاعبيه حتى يقدموا عطاء يتجاوز قدراتهم أحياناً.

لكن تطوير اللاعبين وحده لا يكفي، كما يرى كلوب، بل يجب أن يكون اللاعب نفسه مؤهلاً، حيث قال "مسألة الحافز تبدو وكأنها لغز كبير ولكنها ليست كذلك، لو كان حافزك يمثل مشكلة بالنسبة لك، فلن تكون في نادي ليفربول".

بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة

ملخص مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي

بطل الدوري المغربي يواجه عملاق الليغا

سولاري يريح كروس استعداداً لمواجهة برشلونة

آليغري يتجاهل تصرف ديبالا

معاناة النجم المصري محمد صلاح مع تشيلسي ما زالت ماثلة في الأذهان، ولم يحظ بالفرصة لإثبات نفسه.

وعند انتقاله إلى روما قدم مستويات جيدة، لكن التألق الأكبر عرفه تحت إدارة كلوب، حيث صعد بسرعة ليصبح ليس فقط هداف الدوري الإنجليزي في أول موسم له مع الريدز، وإنما انتزع جائزة أفضل لاعب في الموسم.

ليس هذا كل شيء، فصلاح، وبعد ذلك الموسم الرائع (2017-2018)، انخفض مستواه كثيراً بداية الموسم الحالي، ومر بأزمة كبيرة.

ودافع كلوب عن النجم المصري أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ليعود صلاح بعدها للتسجيل، وها هو يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً، وليفربول يتربع على عرش الصدارة.

هذا الأسلوب الذي يعتمده كلوب مع لاعبيه، جعل حتى لويس سواريز، نجم برشلونة حالياً ومهاجم ليفربول سابقاً يقول: "حالياً نحن في ناديين مختلفين، ولكن أي لاعب في العالم يتمنى أن يلعب تحت الإدارة الفنية لكلوب كمدرب".