رونالدو: العالم بأسره يراقب يوفنتوس

كريستيانو رونالدو

قال كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء التكتيكية أمس السبت مما سمح لبارما بإدراك التعادل (3-3)، لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وأوضح البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “أنا سعيد بالأهداف وليس بالنتيجة، لكن هذه هي كرة القدم.

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“من وجهة نظري، لم يصنع بارما أي شيء مميز، فقط في نهاية المباراة انخفض مستوانا قليلاً، وتلقينا هدف التعادل.

“ارتكبنا أخطاءً تكتيكية، نحن لسنا متعبين، نعرف أن العالم بأكمله يراقب يوفنتوس، لأننا أفضل فريق في إيطاليا، نحن هادئون ونعرف أنه سيكون موسماً عظيماً، لا يوجد داعٍ للقلق، سيكون موسماً مميزاً ليوفنتوس”.

وسجل رونالدو هدفين خلال اللقاء ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفاً.