بوفون يتمنى الاستمرار في الملاعب لموسم آخر

جيانلويجي بوفون

أكد النجم جيانلويجي بوفون قائد منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق وحارس مرمى باريس سان جيرمان الحالي استعداده لتمديد عقده مع بطل فرنسا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الحارس الإيطالي المخضرم وأكد خلالها أنه سعيد في صفوف الباريسي ويسعى لجعل هذا الأمر يستمر قدر الإمكان.

وقال بوفون: "أعتقد أني كنت واحداً من عوامل عديدة لتجميع الفريق حول بعضه هذا الموسم، لكن الأهم بالنسبة لي هو احترامي للجميع والتقدير الذي أحصل عليه من زملائي، من الهام أن تملك لاعباً عمره 41 عاماً في فريقك يحاول دائماً أن يقدم أفضل ما لديه لخدمة الجميع.

رونالدو: العالم بأسره يراقب يوفنتوس

تألق صلاح يؤكد نجاح فلسفة كلوب

بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة

ملخص مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 0-1 الدوري الإنجليزي

بطل الدوري المغربي يواجه عملاق الليغا

"إذا أراد النادي أن أمدد عقدي لموسمٍ إضافي فسيكون ذلك رائعاً، لكن في الوقت الحالي لا أركز سوى على مواجهات ليون ومانشستر يونايتد وبوردو".

وأكمل عن مباراة ليون الليلة ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي: "في النصف الأول من الموسم أبهرني ليون كثيراً، والفوز بخمسة أهداف نظيفة لم يكن عادلاً بالنسبة لهم، كما أنهم لم يخسروا في دوري الأبطال، لذلك أكن لهم الكثير من الاحترام".

واختتم تصريحاته بالقول: "أعتقد كل موسم أن الفوز بدوري الأبطال ممكن، لكن ذلك يحدث منذ 24 عاماً، إلا أن الأمر هذا الموسم هام بالنسبة لنا، ذلك يتوجب علينا تقديم أفضل ما لدينا بعد إصابة نيمار الذي كان يقوم بأمور عظيمة خلال الأشهر الماضية".