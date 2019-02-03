بنزيمة يتفوق على سواريز وغريزمان

كريم بنزيمة

تفوق كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد تهديفياً على لويس سواريز هداف برشلونة، وأنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وقاد الفرنسي فريقه للفوز على جيرونا بنتيجة 3-1 والتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 4 مواسم.

وبهدفيه في مرمى الفريق الكتالوني، وصل بنزيمة إلى 17 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، وهو أفضل من سجله الموسم الماضي بواقع 12 هدفاً.

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وتفوق بنزيمة بالتالي على غريزمان وسواريز اللذين أحرزا 16 هدفاً لكلٍ منهما.