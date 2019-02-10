أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 6-0 الدوري الإنجليزي

أغويرو يقود سيتي لفوز كاسح

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بستة أهداف نظيفة في اللقاء الذي شهده ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل حامل اللقب مطاردته لغريمه ليفربول ويعتلي الصدارة بالتساوي معه.

جاءت الأهداف عن طريق رحيم ستيرلينغ (هدفان في الدقيقتين 4 و 80)، وسيرجيو أغويرو (هاتريك) في الدقائق 13 و 19 و (56 من ركلة جزاء)، وإيلكاي غوندوغان (25).



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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار الكاسح إلى 65 ليعتلي صدارة الترتيب متفوقاً على ليفربول بفارق الأهداف، علماً بأنه خاض مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس لتتضاعف الضغوطات على مدربه ماوريتسيو ساري.