نجم سيلتا السابق: ميسي الأفضل في التاريخ

ليونيل ميسي

يرى أليكساندر موستوفوي نجم سيلتا فيغو السابق أن المهاجم ليونيل ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

ويستعد برشلونة يستعد لمواجهة سيلتا غداً السبت على ملعب كامب ناو، في مواجهة هامة للفريق الكتالوني في سباق الدوري الإسباني.

ويعد الروسي موستوفوي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ سيلتا، وقد انهال بالمديح على الهداف الأرجنتيني قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، حيث قال في تصريحات صحفية: "لا يوجد أحد يمكنه إيقاف ميسي، فهو أفضل لاعب في التاريخ.

"يقوم بنفس الشيء ويكرره لمدة 10 أعوام متتالية، البعض يقارنه بكرويف ومارادونا، لكن يبدو أنه تخطى الجميع".

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وخسر "ليو" جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، والتي حصل عليها لوكا مودريتش، وقد أبدى موستوفوي رأيه بذلك، حيث أوضح: "لا أفهم كيف للاعب لم يسجل سوى 7 أهداف فقط أن يفوز بالكرة الذهبية، مودريتش عظيم لكنه لم يصل لمستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

"عندما تسجل 50 هدفاً وتصنع عدداً كبيراً من الأهداف، فمن غير المنطقي أن يغيب اسمك عن أفضل ثلاثة لاعبين".

يُذكر أن موستوفوي لعب لسيلتا منذ عام 1996 وحتى 2004 وتألق معه بشكل كبير.