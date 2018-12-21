سانشيز ينفي مراهنته روخو على رحيل مورينيو

أليكسيس سانشيز

عبر المهاجم أليكسيس سانشيز، عن غضبه الشديد بسبب شائعات مراهنته على رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد.

وأنهى المدير الفني البرتغالي رحلته مع الشياطين الحمر الثلاثاء الماضي، بعدما أعلن النادي الإنجليزي عن إقالته بشكل رسمي.

ونشرت صحيفة "ذا سن" البريطانية تقريراً أكدت فيه قيام المهاجم التشيلي بالمراهنة مع زميله ماركوس روخو على رحيل مورينيو.

وأشارت إلى أن قيمة الرهان وصلت إلى 20 ألف جنيه استرليني، طالب سانشيز بها زميله الأرجنتيني عن طريق تطبيق "واتس آب".

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ونشر سانشيز تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" رد فيها على هذه الشائعة من الصحيفة، حيث قال: "هذا غير صحيح وخبر مزيف، مورينيو جلبني لأفضل نادٍ في العالم وأشكره على ذلك.

"نحن مانشستر يونايتد، نحترم الجميع ولا أطيق الانتظار لمساعدة فريقي مرة أخرى، حظاً موفقاً لجميع زملائي".

يعاني سانشيز حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد، وسيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد مع كارديف غداً السبت ضمن الدوري الإنجليزي.