أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث 4-1 الدوري الإنجليزي

بوغبا يواصل التألق بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو

واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الاستثنائية تحت إشراف مدربه الجديد أولي غونار سولشاير وحقق انتصاراً كبيراً على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-1 على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الشياطين الحمر عن طريق بول بوغبا (هدفان في الدقيقتين 5 و 33)، وماركوس راشفورد (45)، والبديل روميلو لوكاكو (72)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق نايثان آكي في الدقيقة 45+2.

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وأكمل صاحب الضيافة المواجهة منقوصاً بعد طرد مدافعه إيريك بايلي في الدقيقة 79.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.