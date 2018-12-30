تنافس محموم بين ميسي ورونالدو وصلاح على جائزة الحذاء الذهبي

ليونيل ميسي

بعد نهاية النصف الأول من موسم الدوريات الاوربية، احتل ليليو لاعب نومي كالجو الإستوني صدارة المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي برصيد 31 هدفاً و31 نقطة، لكنه أنهى جميع لقاءاته هذا الموسم، وبات في طريقه للتراجع خلال النصف الثاني من الموسم.

في المقابل، بدأ كبار هدافي القارة الأوروبية يظهرون في الصفوف العشرين الأولى، إذ يحتل ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 هدفاً، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 14 هدفاً.

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وفي المركز الـ 12 يتواجد عدة نجوم هم محمد صلاح، نجم ليفربول، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وهاري كاين، مهاجم توتنهام، وكريستوف بياتيك، مهاجم جنوى، وبيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، وجميع برصيد 26 نقطة من 13 هدفاً.

يأتي بعدهم مباشرة في المركز الـ 17 باكو آلكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند، وفابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، وإيمليانو سالا، مهاجم نانت، ونيكولاس بيبي، مهاجم ليل، ولوما يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وجميعهم سجلوا 12 هدفاً ويملكون 24 نقطة.

وبالنظر للفوارق الصغيرة بين الكبار، سيتحول الصراع على جائزة الحذاء الذهبي خلال النصف الثاني من الموسم إلى منافسة قوية، خصوصاً بين كلٍ من ميسي ورونالدو ومبابي وصلاح وكاين.