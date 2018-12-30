كاكا يروي تفاصيل خلافه مع مورينيو

سوء تفاهم

وأكد كاكا أنه لا توجد خلافات شخصية بينه وبين مورينيو، مضيفاً: “لا توجد مشكلة بيننا، كنت في مانشستر من أجل إعلاني، ونزلت في الفندق الذي يقطن فيه مورينيو وتحدثنا لمدة ساعتين.

“في مرحلة ما كان هناك سوء تفاهم في مدريد لأني كنت أعتقد أني أستحق المشاركة، لكني لم أحصل على الفرصة، كانت بيننا خلافات محترمة، لم أتمرد ولم أخبر أحد بأني سأرحل ولم أذهب لوسائل الإعلام حتى أشتكي.

“قلت له أن هذا هو اختيارك، لكني أعتقد أنه لديك خيارات أخرى لأن لدي فرصة للعب، لم يكن لديه أي حجج وفي تلك اللحظة كان الفريق جيداً للغاية، أخبرني أني لن أشارك لأن مسعود أوزيل كان يشغل مركزي، بالنسبة لي أعتقد أن (مسعود) لاعب رائع”.

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شخصية مورينيو

وأكمل: “مورينيو هو كما ترونه أمام الكاميرات في لحظات غضبه، لكنه رجل ذكي للغاية، ما ترونه في المؤتمرات الصحفية يتم إعداده والتخطيط له بالكامل، يعرف بالضبط ما سيقولونه له.

“مشكلتي معه كانت بسبب اختياراته، أعتقد أنه كان على خطأ، لكن الفريق كان جيداً، فزنا بالدوري ووصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال”.

إنسانية رونالدو

وتحدث كاكا عن رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، قائلاً: “إنه في حالة يقظة دائمة وبشكل يومي، في غرف الملابس كنا نمازحه حول عدوانيته، كنا في فترة ما قبل الموسم في لوس أنجيليس، ووزع 15 هاتفاً خلوياً على موظفي النادي، إنه يثبت دائماً أنه من البشر، لقد ساعدني كثيراً وقدم التضحيات من أجل الجميع، لم يكن لدي أي مشكلة معه”.

الرحيل عن ريال مدريد



أخيراً تحدث البرازيلي عن رحيله عن الملكي، حيث قال: “في موسم 2013-2014 ومع وصول كارلو أنشيلوتي أراد بيريز تجديد اللاعبين وكان المدرب واضحاً للغاية معي، قلت لمسؤولي ريال أنا بحاجة للمشاركة من أجل الذهاب لكأس العالم 2014، والخيار الأفضل لي هو الرحيل”.

يذكر أن كاكا رحل من ميلان إلى ريال مدريد عام 2009 بصفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، وشارك في الفريق الإسباني لـ 4 أعوام، قبل أن يعود لميلان لموسم واحد، ثم رحل إلى أورلاندو سيتي.