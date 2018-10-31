ريال مدريد يؤكد تعرض مارسيلو لإصابة جديدة

لوبيتيغي يواسي مارسيلو

أعلن ريال مدريد عن إصابة الظهير الأيسر مارسيلو خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق لخوض مباراته الأولى في كأس ملك إسبانيا، أمام ميليا ضمن دور الـ 32 اليوم.

وجاء بيان النادي كالتالي: "بعد الاختبارات التي أجريت على مارسيلو بواسطة خدمات ريال مدريد الطبية، تم تشخيص إصابته بشد عضلي في أوتار ركبته اليمنى، وسيستمر تقييم مدى تعافيه من الإصابة لاحقاً".

وسجل الدولي البرازيلي 3 أهداف في آخر 3 مباريات خلال أسبوع واحد، أمام ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وفيكتوريا بيلزن في دوري أبطال أوروبا.

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ولم يستطع صاحب الـ 32 عاماً إكمال لقاء الكلاسيكو يوم الأحد المنصرم، ليعوضه ماريانو دياز في الدقائق الـ 10 الأخيرة، كما تعرض لإصابة في لقاء الفريق الأوروبي خلال دقائقه الأخيرة أيضاً الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في الكلاسيكو.

وكان مارسيلو قد تعرض لإصابة عضلية أخرى غاب بسببها أسبوعين الموسم الحالي.

ويعيش ريال مدريد فترة سيئة بعد الخسارة في الكلاسيكو 5-1، وإقالة المدير الفني يولين لوبيتيغي، وتعيين سانتياغو سولاري بشكل مؤقت خلفاً له.