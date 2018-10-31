ناينغولان يسابق الزمن للحاق بمواجهة برشلونة

رادجيا ناينغولان

يسابق النجم رادجيا ناينغولان لاعب وسط إنترناسيونالي الزمن من أجل العودة قبل لقاء برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الدولي البلجيكي السابق لإصابة في ديربي ميلانو، حيث خرج في الشوط الأول، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد تدخل مع لوكاس بيغليا.

ويتطلع نجم الوسط المنضم لصفوف إنتر خلال الصيف للمشاركة في لقاء الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الكتالوني على ملعب جيوسيبي مياتزا.

ريال مدريد يؤكد تعرض مارسيلو لإصابة جديدة

رسمياً: دي ماريا يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

لاودروب: لا أفكر بتدريب ريال مدريد

رئيس فيفا يرحب بزيادة عدد منتخبات مونديال 2022

سواريز: أثبت لاعبو برشلونة قدرتهم على الفوز دون ميسي

وعاد ناينغولان للتدريبات أمس، بالركض فقط، وأمامه فرصة مشاركة تصل إلى 50% قبل لقاء الثلاثاء المقبل.

وغاب لاعب الوسط عن مواجهتي برشلونة ولاتسيو، وسيغيب عن لقاء جنوى أيضاً في الدوري الإيطالي ضمن المرحلة الـ 11.

وخسر إنتر في لقاء الذهاب بدوري الأبطال، بهدفين نظيفين، وباتت عينه على الفوز في لقاء الإياب من أجل زيادة فرص تأهله للدور الثاني.