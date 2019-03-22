ملخص مباراة مالاوي والمغرب 0-0 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب المغرب

تعادل المنتخب المغربي، سلبياً أمام نظيره مالاوي في إطار مباريات الجولة الختامية، للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة.



المباراة بدأت هادئة، ولم تظهر أي خطورة حقيقة من الجانبين وسط سيطرة أسود الأطلس ولكن دون تهديد حقيقي على أصحاب الأرض.



وفي الدقيقة 22 هدد زكريا حدراف مرمى مالاوي بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الإدريسي ولكن الحارس في الموعد ويتصدى للكرة بثبات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الشوط الثاني أكثر خطورة من الضيوف خاصة في الدقائق الأخيرة عن طريق رشيد عيلوي.

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في الدقيقة 81 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح المغرب، تقدم لها رشيد عيلوي نفذها ببراعة، ولكن القائم يتعاطف مع أصحاب الأرض وتمر بسلام.



ونفس اللاعب كاد أن يسجل الهدف الأول للمغرب في الوقت بدل الضائع، من ركلة حرة مباشرة أيضاً ولكن ترتطم في القائم وترتد إلى هجوم المغرب الذي سددها بغرابة خارج المرمى الخالي.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المغرب إلى النقطة التاسعة، في صدارة المجموعة، وبفارق ثلاث نقاط عن الكاميرون صاحب المركز الثالث الذي سيلعب أمام جزر القمر صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، ووصل منتخب مالاوي إلى النقطة الخامسة في المركز الأخير من المجموعة.