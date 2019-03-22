ملخص مباراة الجزائر وغامبيا 1-1 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب الجزائر

اختتم المنتخب الجزائري، مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بتعادل بهدف لكل فريق أمام ضيفه جامبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مصطفى تشاكر.



المنتخب الجزائري سيطر على مجريات المباراة، وفرض أسلوب لعبه، وفي الدقيقة الثالثة كاد آدم وناس أن يباغت الحارس الجامبي بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى القائم.



واصل المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللقاء، ولكن دون أن يشكل خطورة حقيقة على الضيوف، وسقط آدن وناس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33 مطالباً بركلة جزاء، ولكن الحكم يشهر له البطاقة الصفراء بداعي التمثيل.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين، تمكن مهدي عبيد من تسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء، بعد تمريرة من إسماعيل بناصر، قابلها عبيد بتسديدة قوية في الشباك.

لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل محاربو الصحراء السيطرة على مجريات اللعب، مع استمرار الهجمات التي تفتقد طعم الخطورة.



وفي الوقت القاتل من اللقاء، استطاع منتخب جامبيا أن يخطف هدف التعادل عن طريق مامادو دانسو.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الجزائري إلى النقطة الـ 11 في صدارة المجموعة، وبفارق ست نقاط عن منتخب بنين صاحب المركز الثاني، الذي يواجه نظيره التوجولي صاحب المركز الرابع بخمس نقاط، بينما يحلت منتخب جامبيا المركز الثالث بست نقاط.