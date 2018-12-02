أهداف مباراة ميلان وبارما 2-1 الدوري الإيطالي

ميلان يقفز إلى المركز الرابع

فاز ميلان على ضيفه بارما بصعوبة وبهدفين لهدف على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري عن طريق باتريك كوتروني (55)، وفرانك كيسي (71 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم الخاسر بهدفٍ من توقيع روبرتو إنغيليسي في الدقيقة 49.

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بهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز الثامن.