أهداف مباراة ميلان وريال بيتيس 1-2 الدوري الأوروبي

بيتيس يحقق فوزاً مقنعاً على مستضيفه

سقط ميلان الإيطالي على أرضه ملعب سان سيرو أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف لاثنين لحساب المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي.

سجل للفائز أنتونيو سانابريا (30)، وجيوفاني لو سيلسو (54)، أما هدف الروسونيري الوحيد فجاء عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 83.

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ورفع ريال بيتيس رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط ليحتل صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد ميلان ثابتاً عند 6 نقاط في المركز الثاني لتصبح إقالة مدربه جينارو غاتوزو قريبة أكثر.