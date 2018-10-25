شبح الإقالة يطارد توشيل

توماس توشيل

بدأت الشكوك تحوم حول مستقبل المدرب توماس توشيل مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

ويقدم الباريسي مستويات ونتائج مميزة في الليغ 1، لكنه يتخبط بشكل واضح في دوري أبطال أوروبا.

4 نقاط جمعها باريس سان جيرمان من 3 مباريات، حيث خسر من ليفربول وفاز على النجم الأحمر وتعادل مع نابولي 2-2 أمس الأربعاء على أرضه ووسط جماهيره.

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وأثيرت العديد من علامات الاستفهام في الأيام الماضية حول شخصية توشيل وإدارة غرفة ملابس الفريق، وكان أبرزها بخصوص النجم نيمار، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبيه، لكن سلوكه يظل محل تساؤل.

ظهر ذلك عندما قام نيمار بركل إحدى الكاميرات بعد تعادل فريقه مع نابولي في لقطة أثارت الجدل.

ومن المتوقع أن تكون مباراة باريس سان جيرمان القادمة مع نابولي على ملعب سان باولو في دوري أبطال أوروبا النقطة الفاصلة التي قد تعيد ثقة إدارة النادي في توشيل بحال تحقيقه الفوز.

وربما تعني الخسارة نهاية مسيرة المدرب الألماني مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.