بلجيكا تنفرد بصدارة تصنيف فيفا والأرجنتين خارج الـ 10 الآوائل

منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات، وذلك عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت إقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التصنيف انفراد منتخب بلجيكا في الصدارة بعد التساوي مع منتخب فرنسا الشهر الماضي، فيما هبط الديوك للمركز الثاني وخرج منتخبا الأرجنتين وألمانيا من العشرة الآوائل.

واحتل منتخب التانغو المركز الـ 12 بعد هبوطه مركزاً وخرج من قائمة العشرة الآوائل بسبب ارتقاء غريمه الكولومبي 3 مراكز واحتلال المركز الـ 11، أما المانشافت فتراجع مركزين ليصبح في المركز الـ 14.

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وحقق منتخب جبل طارق أفضل قفزة بوصول للمركز الـ 190 بعدما تقدم 8 مراكز أفضل من الشهر الماضي، فيما تراجع منتخب موزمبيق 9 مراكز ليحتل المركز الـ 122 وهو أسوأ تراجع هذا الشهر.

وسيصدر التصنيف المقبل في الـ 29 من الشهر القادم.