المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

بلجيكا تنفرد بصدارة تصنيف فيفا والأرجنتين خارج الـ 10 الآوائل

بلجيكا تنفرد بصدارة تصنيف فيفا والأرجنتين خارج الـ 10 الآوائل
2.5 5

نشر 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 - 17:42 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات، وذلك عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت إقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التصنيف انفراد منتخب بلجيكا في الصدارة بعد التساوي مع منتخب فرنسا الشهر الماضي، فيما هبط الديوك للمركز الثاني وخرج منتخبا الأرجنتين وألمانيا من العشرة الآوائل.

واحتل منتخب التانغو المركز الـ 12 بعد هبوطه مركزاً وخرج من قائمة العشرة الآوائل بسبب ارتقاء غريمه الكولومبي 3 مراكز واحتلال المركز الـ 11، أما المانشافت فتراجع مركزين ليصبح في المركز الـ 14.

إنتر يجدد عقود 6 من نجومه
مصر تقفز 6 مراكز في تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات
شبح الإقالة يطارد توشيل
ديبالا يعتذر عن رد فعله بعد تبديله أمام مانشستر يونايتد
آبراموفيتش يقترب من بيع تشيلسي

وحقق منتخب جبل طارق أفضل قفزة بوصول للمركز الـ 190 بعدما تقدم 8 مراكز أفضل من الشهر الماضي، فيما تراجع منتخب موزمبيق 9 مراكز ليحتل المركز الـ 122 وهو أسوأ تراجع هذا الشهر.

وسيصدر التصنيف المقبل في الـ 29 من الشهر القادم.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © 2018 Goal.com All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 