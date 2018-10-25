مصر تقفز 6 مراكز في تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات

منتخب مصر

حافظ منتخب تونس على صدارة ترتيب تصنيف المنتخبات العربية الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر الجاري، وذلك عقب تقدمه مركزاً وحيداً ليحتل المركز الـ 22 عالمياً والأول إفريقياً.

وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني عربياً والـ 47 عالمياً، علماً بأنه تراجع مركزين مقارنة بتصنيف الشهر الماضي.

بدوره، حقق منتخب مصر تقدماً جيداً بواقع 6 مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز 58 عالمياً والتاسع إفريقياً والثالث عربياً.

أما منتخب السعودية فتراجع أيضاً، لكن تراجعه لم يكن كبيراً حيث تواجد في المركز الـ 72 عالمياً بعدما كان متقدماً بمركز وحيد.

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وجاء المنتخب السوري في المركز الـ 74 عالمياً، بينما حل منتخب الإمارات في المركز الـ 81 عالمياً بعدما تراجع 4 مراكز، وجاء المنتخب اللبناني في المركز الـ 82 عالمياً.

وعلى صعيد القارات، جاءت منتخب تونس في المركز الأول إفريقياً، بينما احتل منتخب المغرب المركز الخامس والمنتخب المصري التاسع، قبل منتخب الجزائر الذي جاء في المركز الـ 67 عالمياً والـ 13 إفريقياً.

أما على الصعيد الآسيوي، احتل منتخب إيران الصدارة وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس والسوري سادساً والإماراتي ثامناً آسيوياً.