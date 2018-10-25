ريال مدريد يستعيد مارسيلو قبل الكلاسيكو

مارسيلو

تعرض الظهير الأيسر مارسيلو لإصابة قوية في لقاء فريقه ريال مدريد أمام ضيفه فيكتوريا بيلزن ضمن دوري أبطال أوروبا، بلقاء انتهى بفوز الملكي، بهدفين لهدف.

جاء فوز ريال مدريد لينهي سلسلة النتائج السلبية التي وصلت إلى 5 مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز، وجعلت مسيرة المدرب يولين لوبيتيغي التدريبية مع الفريق على المحك.

وتعرض الدولي البرازيلي الذي سجل هدفين في مباراتي ليفانتي وبيلزن لإصابة في الكاحل في الدقائق الأخيرة من المواجهة أمام الفريق التشيكي ليغادر اللقاء ويكمل الملكي ما تبقى من المواجهة بـ 10 لاعبين.

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وتلقي لوبيتيغي أنباءً سعيدة بتعافي مارسيلو وإمكانية إشراكه في الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد المقبل في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفي السياق ذاته، تدرب المهاجم ماريانو دياز وحيداً اليوم داخل مقر تدريبات الملكي، وبعيداً عن تدريبات الفريق الجماعية، فيما يواصل داني كارفاخال التعافي من إصابته، حيث بدأ في الركض منفرداً.

واستدعى لوبيتيغي عدداً من لاعبي فريق كاستيا للتدرب مع الفريق الأول اليوم، وهم أوغوستو وفران وسيويني وكريستو وأليكس وداني غوميز.

ويدخل ريال مدريد الكلاسيكو وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، في حين يتصدر برشلونة الترتيب.