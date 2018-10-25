إنتر يجدد عقود 6 من نجومه

فريق إنتر

أعلن إنتر اليوم الخميس عن تجديد عقود 6 من لاعبيه دفعة واحدة.

ونشر النادي الإيطالي بياناً عبر موقعه الرسمي ليعلن خلاله عن هذه الخطوة التي انتظرتها جماهير النادي.

وشملت الأسماء التي تم التجديد لها مارسيلو بروزوفيتش، وماتياس فيسينو، ليبقى كل منهما مع النيراتزوري حتى 2022.

كم تم التجديد أيضاً للجناح أنتونيو كاندريفا، ليستمر في صفوف إنتر حتى عام 2021، وتم التجديد أيضاً لكلٍ من هينريكي دالبرت وروبرتو غاليارديني حتى يونيو من عام 2023.

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أخيراً، جدد إنتر عقد المدافع الخبير جواو ميراندا حتى يونيو 2020 تقديراً لكل ما قدمه منذ انضمامه قادماً من أتلتيكو مدريد.

يذكر أن إنتر كان يمر بانطلاقة مميزة على مستوى جميع البطولات، قبل أن يخسر أمام برشلونة 0-2 أمس الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.