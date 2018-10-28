أهداف مباراة ميلان وسامبدوريا 3-2 الدوري الإيطالي

فوز ميلان يخفف الضغط مؤقتاً على مدربه جينارو غاتوزو

استعاد ميلان نغمة الانتصارات بفوزٍ صعب ومهم على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 3-2 على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

سجل للروسونيري كلٌ من باتريك كوتروني (17)، وغونزالو هيغواين (36)، وسوسو (62)، أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي ريكاردو سابونارا (21)، وفابيو كوالياريلا (31).

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بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، فيما بقي رصيد سامبدوريا ثابتاً عند نفس الرصيد وفي المركز السادس.