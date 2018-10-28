فالفيردي: برشلونة استحق الفوز وإقالات المدربين غير عادلة

فالفيردي (يمين) وعلى اليسار لوبيتيغي

أكد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بخمسة أهداف لهدف وحيد كان مستحقاً.

وقال المدير الفني في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، كان الشوط الأول لنا، وفي الشوط الثاني غيروا الطريقة وفتحوا الملعب بالأطراف وكنا مخطئين وتلقينا هدفهم، لكننا في النهاية قمنا باستغلال مجازفتهم.

"لديهم هذا الفخر الخاص بأعظم الفرق ليظهروا رد الفعل الذي أظهروه، رأينا ذلك في الشوط الثاني، عادوا أقوى بعد الاستراحة، لكننا قمنا بالرد وباتت نتيجة 3-1 بعيدة للغاية بالنسبة لهم.

"هذا الأداء المستمر يمنحنا الكثير من الاستحقاق، العواطف مهمة إذا فزت بالكلاسيكو، ولكن يجب أن نضع أقدامنا على الأرض ونفكر في مباراتي ليونيسا ورايو فايكانو".

أرقام من الكلاسيكو بعد فوز برشلونة الكاسح

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون 2-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة كريستال بالاس وآرسنال 2-2 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة بيرنلي وتشيلسي 0-4 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 5-1 الدوري الإسباني

أما عن يولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد، قال فالفيردي: "أعلم ماذا يعني أن تكون في مكانه، إنه صعب للغاية، كل شيء يسير بشكل خاطئ وهذا يؤثر على المدرب، إنها كرة القدم، ما يحدث له يمكن أن يحدث لي خلال 3 أسابيع، هكذا تسير الأمور، أتمنى الأفضل له، أنا لا أتدخل في كونه يستحق الإقالة أم لا، ولكن بالنسبة لي جميع الإقالات غير عادلة".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، و7 عن ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز التاسع.