أهداف مباراة نابولي ويوفنتوس 1-2 الدوري الإيطالي

تشان يحتفل بهدفه

حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على مستضيفه نابولي بثنائية لهدف في مباراة القمة التي استضافها ملعب سان باولو في إطار مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

استغل يوفي تفوقه العددي منذ الشوط الأول بعد طرد حارس نابولي أليكس ميريت وتقدم بهدف رائع من ميراليم بيانيتش بركلة ثابتة في الدقيقة 28.

وضاعف البيانكونيري النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق إيمري تشان لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل دون رد.

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مع بداية الشوط الثاني، طُرد بيانيتش بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ليستغل فريق الجنوب الفرصة بتعادل الكفة من حيث التفوق العددي ويحرز هدف تقليص الفارق عن طريق خوسيه كاييخون في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 84، سنحت لنابولي فرصة معادلة النتيجة بعد أن احتسب التحكيم بالفيديو ركلة جزاء، لكن النجم لورينزو إنسينيي أهدرها بتسديدها في القائم.

بهذه النتيجة، ارتفع فارق النقاط بين يوفنتوس ومطارده نابولي على الصدارة إلى ست عشرة نقطة بعدما رفع البيانكونيري رصيده إلى 72 نقطة، ليقترب عملاق تورينو من التتويج باللقب مجدداً.