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ملخص مباراة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد 0-2 الدوري الإسباني

ملخص مباراة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد 0-2 الدوري الإسباني
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نشر 03 اذار/مارس 2019 - 22:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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موراتا يقود فريقه الجديد للفوز
موراتا يقود فريقه الجديد للفوز

فاز أتلتيكو مدريد على مستضيفه ريال سوسييداد بنتيجة (2 - 0) الأحد ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني ليعزز موقعه في وصافة الترتيب ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر.

وتمكن المنتقل حديثاً إلى صفوف الروخيبلانكوس ألفارو موراتا من تسجيل هدفي الفوز في الدقيقتين 30 و 33.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة معززاً موقعه في المركز الثاني وبعيداً بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.

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