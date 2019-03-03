بنزيمة يؤيد مظاهرات الجزائر

كريم بنزيمة

نشر النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" ظهر فيها علم الجزائر ورسماً تعبيرياً يشير إلى الدعم.

ودخل نجم الملكي على خط دعم مظاهرات الجزائر التي وصفت قبل يومين بأنها الأضخم منذ سنوات ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وقدرت مصادر أمنية -ومراسلو وكالة أسوشيتد برس- أعداد المتظاهرين بالعاصمة وحدها بعشرات الآلاف.

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أما منظمو المظاهرات ووسائل إعلام محلية فتحدثوا عن خروج مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد.

وقبل بنزيمة كان الجزائري الآخر رياض محرز نجم مانشستر سيتي حاضراً في المظاهرات ولو بشكل طريف، إذ رفع محتجون ورقة كتب فيها "نريد محرز أساسياً" في إشارة إلى انتظار الجماهير رؤية لاعبهم المفضل في التشكيلة الأساسية لبطل إنجلترا بعد أسابيع من غيابه عن المباريات.

ويحظى محرز بشعبية واسعة في الجزائر، واستقطب اهتمام الجزائريين منذ تألقه مع ليستر سيتي وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز.