غوارديولا يتطلع لجلب آلكانتارا إلى مانشستر سيتي

تياغو آلكانتارا

أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية اليوم الأحد رغبة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في التعاقد مع تياغو آلكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الصيف القادم.

وقالت مصادر الصحيفة أن "بيب" يرتبط بعلاقة خاصة مع تياغو، نظراً لعمل الثنائي معاً في برشلونة ثم بايرن، لذلك فإن الانتقال قد يكون سهلاً.

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واعترف غوارديولا أن سيتي سيدخل بقوة في سوق الانتقالات القادم، من أجل التعاقد مع أكثر من لاعب، على رأسهم ظهير أيسر بسبب كثرة إصابات بينجامان ميندي.

ويمكن لتياغو أن يكون أحد الصفقات المنتظرة لمانشستر سيتي، مع سعر لن يزيد عن 50 مليون يورو وفق توقعات الصحيفة البريطانية.