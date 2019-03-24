أهداف مباراة هولندا وألمانيا 2-3 تصفيات يورو 2020
ألمانيا تصعق هولندا
حقق منتخب ألمانيا الفوز على مستضيفه الهولندي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب يوهان كرويف في إطار مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
افتتح الضيوف الأهداف عن طريق لوروا سانيه في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف سيرج جنابري النتيجة في الدقيقة 34.
في الشوط الثاني، نجح منتخب الطواحين في تقليص الفارق عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 48، قبل أن يعادل ممفيس ديباي النتيجة في الدقيقة 63.
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وبينما كانت المباراة تسير إلى التعادل، نجح الألمان في إحراز الهدف الثالث وتأمين الانتصار عن طريق نيكو شولتز في الدقيقة 90.
بهذه النتيجة، حقق منتخب ألمانيا 3 نقاط غالية ليحتل المركز الثالث متساوياً مع غريمه الهولندي في رصيد النقاط ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف.
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