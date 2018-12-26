عروض لتريزيغيه من إيطاليا وألمانيا

محمود تريزيغيه

تلقى محمود تريزيغيه نجم قاسم باشا التركي عدة عروض لمغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية من فرق إيطالية وألمانية وفقاً لتقرير نشره موقع "الأهرام".

لكن الأكثر جدية في التفاوض مع الدولي المصري الذي تألق خلال الفترة الماضية في الدوري التركي ثلاثة فرق إيطالية منها فيورنتينا الذي تألق محمد صلاح في صفوفه قبل أن ينتقل لروما الذي واصل التألق معه ليرحل بعدهما إلى ليفربول.‏

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ورغم جدية العروض التي تلقاها تريزيغيه من الأندية الإيطالية والألمانية وأبرزها شتوتغارت، إلا أنه طلب من ممثليه تأجيل المفاوضات حتى فترة الانتقالات الصيفية على أمل أن يقدم عروضاً جيدة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في يونيو من العام المقبل.

وأكد تريزيغيه المتواجد في القاهرة حاليآ للاحتفال بزفافه الذي يقيمه اليوم الأربعاء في أحد الفنادق في القاهرة للمقربين منه أن الهدف الرئيسي من رغبته في تأجيل رحيله من الدوري التركي حتي فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أمله الكبير في الحصول على عقد احتراف من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن تألقه في البطولة الإفريقية سيعزز موقفه.