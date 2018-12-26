رونالدو ومبابي وغريزمان يتنافسون للفوز بجائزة غلوب سوكر

أنتوان غريزمان

ترشح البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وأنتوان غريزمان للفوز بجائزة "غلوب سوكر" التي تمنح لأفضل لاعب في العام، وذلك خلال حفل النسخة العاشرة لهذه الجائزة الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية في الثالث من الشهر المقبل.

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ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الفائز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي زين الدين المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب الذي قاد ليفربول لوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي.