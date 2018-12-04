أهداف مباراة واتفورد ومانشستر سيتي 1-2 الدوري الإنجليزي

لاعبو سيتي يحتفلون بهدف محرز (وسط)

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بعد فوزه على مستضيفه واتفورد بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب فيكاريج رود لحساب المرحلة الـ 15.

جاء هدفا حامل اللقب عن طريق ليروي ساني (40)، ورياض محرز (51)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع عبد الله دوكوري في الدقيقة 85.

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بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة ليوسع الفارق مؤقتاً مع ليفربول صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

أما واتفورد، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.