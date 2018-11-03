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ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ 1-1 الدوري الألماني

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ 1-1 الدوري الألماني
2.5 5

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