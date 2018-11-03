ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ 1-1 الدوري الألماني

سيرج غنابري

فرض التعادل نفسه على لقاء بايرن ميونيخ وضيفه فرايبورغ وبهدفٍ لمثله على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني.

تقدم حامل اللقب أولاً عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 80، لكن لوكاس هولير منح الضيوف التعادل بعد ذلك بـ 9 دقائق.

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ورفع بايرن ميونيخ رصيده بالتالي إلى 20 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

أما فرايبورغ، فرفع رصيده بدوره إلى 13 نقطة في المركز العاشر.