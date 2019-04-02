سباليتي: إيكاردي بقيمة رونالدو وميسي سوياً بالنسبة لإنتر

ماورو إيكاردي

تحدث لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان عن النجم ماورو إيكاردي، حيث رأى أن قيمته للنيراتزوري تساوي قيمة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معاً.

كان الأرجنتيني قد عاد إلى قائمة إنتر التي ستواجه جنوى في المباراة المقبلة ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.



وعاد إيكاردي إلى قائمة الفريق بعد ابتعاده لمدة 6 أسابيع منذ سحب شارة القيادة منه وما أعقب هذا الحدث من تطورات.

وبخصوص ذلك، قال سباليتي أن الدولي الأرجنتيني سيعود للمشاركة في المباراة القادمة أمام جنوى، حيث أوضح: "عمل (المدير الرياضي) جيوسيبي ماروتا على تقريب وجهات النظر، والآن إيكاردي في وضع يسمح له بالمشاركة بشكل طبيعي.

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"يمثل إيكاردي لإنتر ميلان ما يمثله رونالدو وميسي معاً، إنه هام جداً بالنسبة لنا".



وتحدث سباليتي عن الأزمة التي افتعلها الأرجنتيني: "في الوقت الذي يتواجد فيه في الملعب يكون مثالياً، عليه فقط أن يبتعد عما يكتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويركز بشكل أكبر على التدريبات والمباريات المقبلة".

وحول مطالبة جماهير "كورفا" برحيله عن إنتر، قال سباليتي: "من حق الجماهير أن تطالب برحيل من لا يعجبها، هم يرون الأمور بطريقتهم، لكن إيكاردي لاعب في صفوف الفريق في الوقت الحالي ويجب عليه العمل أكثر من أجل إنتر".

يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة رغم خسارته الأخيرة أمام لاتسيو.