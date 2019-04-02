صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على دي ليخت

ماتياس دي ليخت

دخل ريال مدريد بقوة، من أجل تدعيم صفوفه وتجديد دماء التشكيلة التي سيطرت على أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، ليشتعل الصراع مع غريمه الأزلي برشلونة في سباق ترميم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ريال قرر مزاحمة البارسا من أجل خطف جوهرة دفاع المنتخب الهولندي وأياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذا من أجل تعويض رحيل النجم رافاييل فاران، الذي يبدو قريباً من مغادرة الملكي نهاية الموسم الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، مستعدة لدفع ما لا يقل عن 70 مليون يورو لإقناع أياكس بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، الذي يتواجد ضمن اهتمامات برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بالإضافة إلى بايرن ميونيخ.

ويعتبر برشلونة الخيار المفضل لدي ليخت للّحاق بزميله فرينكي دي يونغ الذي حسم أمر مستقبله باختيار النادي الكتالوني في وقت سابق من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت مصادر مقربة من البارسا قد أكدت بأن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البلاوغرانا سيسافر إلى هولندا من أجل حسم صفقة دي ليخت مقابل 65 مليون يورو.