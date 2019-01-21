أهداف مباراة يوفنتوس وكييفو 3-0 الدوري الإيطالي

بليز ماتويدي (يمين) يهنىء تشان بهدفه

استعاد يوفنتوس فارق الـ 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي الذي يفصله عن مطارده المباشر نابولي، بانتصاره السهل على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب آليانز.

وفضل المدرب ماسيميليانو آليغري إشراك مجموعة من البدلاء من أجل إراحة المجموعة الأساسية بعد خوضهم مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية الأربعاء الماضي، والتي فاز فيها الفريق على حساب ميلان بهدف دون رد.

سيطر يوفي على المباراة تماماً ولم يُتح لمنافسه أي فرصة لتهديد مرماه.

وافتتح دوغلاس كوشتا التسجيل بتسديدة ممتازة في الدقيقة 13، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول توج إيمري تشان هجمة منظمة ممتازة من 28 تمريرة متتالية بلمسة أخيرة متقنة محرزاً الهدف الثاني.

أهداف مباراة الإمارات وقيرغيزستان 3-2 كأس آسيا 2019

قلة مشاركات مارسيلو تدفعه صوب يوفنتوس

آرسنال يسعى لتعزيز صفوفه بدينيس سواريز

رونالدو يعود الثلاثاء إلى مدريد لحضور جلسة محاكمته

هازارد يؤجل انتقاله إلى ريال مدريد

وشهد الشوط الثاني احتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس، تقدم لها كريستيانو رونالدو، لكن الحارس المخضرم ستيفانو سورينتينو تمكن من التصدي لها قبل أن يُغادر الملعب بداعي الإصابة.

وبعد العديد من الفرص الضائعة، نجح دانييلي روغاني في إحراز الهدف الثالث برأسية متقنة عند الدقيقة 84، فيما لم ينجح رونالدو في استغلال أي من الفرص التي سنحت له ليتوقف رصيده أهدافه عند 14 هدفاً في صدارة هدافي البطولة إلى جانب دوفان زاباتا وفابيو كوالياريلا.

ورفع هذا الانتصار من رصيد يوفنتوس إلى 56 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند النقطة الثامنة في المركز العشرين والأخير علماً بأنه تعرض لعقوبة خصم 3 نقاط من رصيده.