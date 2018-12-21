راموس: كفاكم حديثاً عن عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد

صورة أرشيفية لمورينيو وراموس

أبدى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد اندهاشه من حديث الإعلام الإسباني المستمر عن إمكانية قدوم المدرب جوزيه مورينيو لتدريب الملكي.

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد مؤخراً عقب سلسلة من النتائج السيئة وتراجع الفريق للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ليرتبط بإمكانية العودة للإشراف على ريال مدريد مرة أخرى، والذي توج معه بلقبي الدوري الإسباني عام 2012، وكأس الملك عام 2011.

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وعن هذا الأمر، قال راموس: "لست أنا من يقرر هوية مدرب ريال مدريد، رحل مورينيو عنا منذ خمسة أعوام وما زال الحديث عنه قائماً".

كما أضاف المدافع الإسباني: "أمام ريال مدريد الآن فرصة للفوز بلقب جديد (كأس العالم للأندية)، ولكنكم تحدثونني عن مورينيو، قائد الفريق لا يقرر أبداً هوية المدرب".