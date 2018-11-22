أوليفر كان مرشح لرئاسة بايرن ميونيخ

أوليفر كان

كشفت تقارير ألمانية أن أولي هونيس سيترك رئاسة بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة، وأن اسم أوليفر كان بات المرشح الأبرز لخلافته.

ولعب الحارس الألماني في صفوف بايرن منذ 1994 وحتى اعتزاله عام 2008، علماً بأنه يعمل حالياً في مجال التحليل مع أحد القنوات الألمانية.

وقالت صحيفة "بيلد" أن هونيس سيترك منصبه الذي تولاه منذ 2010 ويرغب بأن يخلفه أحد أبناء النادي.

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وأشارت الصحيفة أن كان بات أبرز المرشحين لاستلام المنصب نظراً لتاريخه الكبير والحافل مع النادي البافاري.

وأضاف التقرير أن سيتم ترشيح عدد من اللاعبين السابقين لتولي مناصب في مجلس الإدارة مثل باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام.

يذكر أن بايرن ميونيخ يمر حالياً بفترة تراجع على مستوى الدوري الألماني، إذ يحتل المرتبة الثالثة بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.