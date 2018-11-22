كاسياس: طريقة مورينيو المتطرفة دمرت قيم ريال مدريد

مورينيو وكاسياس

هاجم إيكر كاسياس المدير الفني جوزيه مورينيو بسبب التوتر الكبير الذي شهدته علاقتهما قبل سنوات حينما كانا في ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها "القديس" خلال برنامج "عالم فالدانو"، الذي يقدمه أسطورة ريال المعتزل خورخي فالدانو.

وقال كاسياس: "جاءوا بمورينيو للعودة للمنافسة مع برشلونة، كانت أياماً مليئة بالتوتر، وبدأ التعصب المدريدي الذي لا أحبه في الظهور.

"أعتقد أني اتخذت القرار الأنسب بالرحيل، كان استمراري سيعني أن أصل لنهائي أكثر سوءاً.

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"الاختلاف بيني وبين مورينيو كان بسبب الجانب الذي أظهره في فريقنا، بدأ الأمر كحرب سياسية، أنا مدريدي وأريد للفريق أن يفوز دائماً، لكن ليس بتلك الطريقة المتطرفة.

"زاد التوتر في العام الثالث رغم فوزنا بالدوري الإسباني قبلها، لو عاد بي الزمن لكنت سأواجه مورينيو، وقتها فضلت الصمت وتخيلت أنه الطريق الأفضل للحفاظ على قيم النادي".

يذكر أن كاسياس عانى مع مورينيو في أيامه الأخيرة بعد أن أبقاه المدير الفني البرتغالي حبيس مقاعد الاحتياط لصالح دييغو لوبيز.