أومتيتي يعود إلى برشلونة

سامويل أومتيتي

أوردت تقارير إسبانية أن مدافع برشلونة سامويل أومتيتي أنهى برنامجه العلاجي في قطر وعاد من جديد للفريق.

وعانى الدولي الفرنسي منذ بداية الموسم من الإصابة في الركبة، ليبتعد عن العديد من المباريات مما سبب نقصاً في صفوف الفريق الدفاعية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أومتيتي أنهى برنامجاً علاجياً في قطر بعيادات "آسبيتار" بناء على توصية من الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي.

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وذكرت أن أومتيتي سيعود لمدينة برشلونة مساء الأحد، وسيتم تقييمه طبياً لمعرفة مدى إمكانية عودته للمشاركة.

وكان البارسا قد تعاقد مع خايسون موريو من فالنسيا على سبيل الإعارة من أجل تدعيم خط دفاعه في ظل تكرر إصابات أومتيتي وتوماس فيرمايلين.

وشارك أومتيتي حتى الآن في ثمانية لقاءات فقط مع برشلونة بجميع المسابقات هذا الموسم.