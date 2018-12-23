كلوب: ليفربول قد يحتاج إلى 105 نقاط لتأمين لقب الدوري الإنجليزي

يورغن كلوب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه قد يحتاج إلى تجاوز حصيلة مانشستر سيتي القياسية من النقاط ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الفوز بنتيجة 2-0 خارج أرضه على ولفرهامبتون الجمعة واستمراره على القمة خلال فترة عيد الميلاد.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 18، وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 68، وقتل هذا الهدف آمال ولفرهامبتون رغم أن البديل مورغان غيبس وايت كاد أن يهز الشباك قرب النهاية بعد خطأ من أندي روبرتسون مدافع الريدز.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم في البطولة هذا الموسم محققاً انتصاره الخامس عشر هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

فيما تعد هذه الخسارة السابعة لولفرهامبتون هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

ويملك ليفربول، الذي تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات سابقة دون أن يحرز اللقب، 48 نقطة من 18 مباراة وحقق فريقان فقط (تشيلسي في 2005 - 2006 وسيتي الموسم الماضي)، نقاطاً أكثر في هذه المرحلة من الموسم.

وفاز مانشستر سيتي باللقب الموسم الماضي برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، لكن حدة المنافسة على القمة هذا الموسم جعلت كلوب يعتقد أن فريقه ربما يحتاج نقاطاً أكثر رغم أن سيتي تعثر أمس أمام كريستال بالاس وخسر أمامه بنتيجة 2-3.

وقال كلوب: "الجميع يسألني عن الموقف، عن التواجد في المركز الأول في الترتيب، وأنه في آخر أربع مرات تصدر فيها فريق الجدول في عيد الميلاد فاز باللقب، لكن هل كانت المنافسة بهذه الحدة؟ حتى الآن يبدو الموسم استثنائياً، 48 نقطة قبل عيد الميلاد شيء لا يصدق".

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وأضاف: "لكن هناك أندية أخرى، تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال سيفوزون على الأرجح، وسيتجاوز رصيدهم 40 نقطة. لا أحد يهدر نقاطاً من المركز الأول إلى الخامس. ربما نحتاج إلى 105 نقاط لنحصل على اللقب. لا أحد يدري".

كما خسر تشيلسي بصورة مفاجئة أيضاً على أرضه أمام ليستر سيتي بنتيجة 0-1.

وبُنيت مسيرة ليفربول هذا الموسم على دفاع صلب استقبل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن بفضل تألق فان دايك.

كما أثبت الهولندي أنه فعال في الجانب الآخر من الملعب أيضاً في ليلة ممطرة في ملعب مولينو ليسجل هدفه الأول في البطولة ويضاعف تقدم ليفربول.

وأبلغ فان دايك موقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد أكثر بالحفاظ على نظافة شباك فريقي والفوز بالمباريات".

وتابع: "التسجيل مكافأة إضافية وهي بالتأكيد لحظة في غاية الفخر، وأتمنى أن يكون هناك المزيد، لكن تركيزي ينصب بشكل أكبر على الفوز بالمباريات".