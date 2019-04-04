6 لاعبين يغادرون مانشستر يونايتد نهاية الموسم

خوان ماتا

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد عازم على إحداث ثورة الصيف المقبل ستشهد التضحية بالعديد من الأسماء الحالية.



وقالت "سكاي" في تقرير حصري أن أولي غونار سولشاير استقر على ستة لاعبين سيتم الاستغناء عنهم نهاية الموسم الجاري.



فيما يلي الأسماء التي ذكرها التقرير والوجهات المحتملة لهم:

1- أندير هيريرا

أكدت "سكاي" أن يونايتد لن يمدد عقد النجم الإسباني الذي ينتهي نهاية الموسم وسيتركه يرحل مجاناً، وكشفت أن هيريرا توصل بالفعل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.



2- خوان ماتا

لاعب آخر ينتهي عقده الصيف المقبل وأشار التقرير أنه بدأ محادثاته مع برشلونة بعد علمه بقرار مانشستر عدم تمديد بقائه والاستغناء عن خدماته.

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3- أليكسيس سانشيز

سجل الدولي التشيلي فقط خمسة أهداف في 41 مباراة مع الفريق وابتعد لفترات عدة بسبب تراجع المستوى والإصابات، وأفادت "سكاي" أن الكلمة الأخيرة حول مستقبله بيد سولشاير، ولكن الإدارة تفضل بيعه بسبب راتبه الضخم، الأمر الذي قد يكون كذلك عقبة في عملية بيعه لأي نادي.



4- أنتونيو فالنسيا

قائد الفريق هو الآخر عقده ينتهي بحلول الصيف ولم يتفاوض معه النادي لتمديده بعد تقدمه في العمر والإصابات المتلاحقة، وارتبط اسمه بعدة أندية بالبريميرليج والدوري الإيطالي.



5- ماركوس روخو

الأرجنتيني يبدو أن مستقبله قد حُسم بالفعل بعدما أعلن إيستوديانتس أن قلب الدفاع الدولي سيتدرب معه الفترة المقبلة لاستعادة لياقته بموافقة مانشستر يونايتد، خصوصاً وأنه لم يشارك مع الفريق منذ ديسمبر الماضي في الهزيمة الأوروبية من فالنسيا.

6- ماتيو دارميان

لاعب آخر خرج من حسابات سولشاير هو الظهير الإيطالي، والذي لم يشارك مع الفريق منذ لقاء برايتون في يناير الماضي، وذكرت عدة مصادر أن إنتر سيحاول ضمه الصيف القادم بعد فشله قبل عام.